Госдума рассмотрит закон о блокировке сайтов за призывы к митингам

В Госдуму внесен законопроект, при принятии которого Роскомнадзор сможет без решения суда блокировать сайты с призывами к митингам, не одобренным властями.

Как сообщается в карточке документа на сайте Госдумы, его авторами являются депутаты Юрий Швыткин («Единая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ) и Олег Николаев от «Справедливой России».

Также законопроект дает Роскомнадзору право блокировать сайты за публикацию «материалов, изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ».

Блокировать смогут и за ссылку, ведущую к таким материалам.

Как рассказал «Ведомостям» Леонид Волков — глава предвыборного штаба Алексея Навального, это очередной «закон против Навального», который позволит заблокировать интернет-ресурсы оппозиционера.