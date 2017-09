Рэпер B.o.B. отказался верить в заявления астронавтов об округлой форме Земли

Американский рэпер B.o.B. (произносится как Би-оу-би, настоящее имя Бобби Рэй Симмонс-младший) отказался верить на слово астронавтам НАСА о том, что Земля — это шар, а не плоскость.

Ранее на этой неделе стало известно, что B.o.B. начал сбор средств на то, чтобы запустить спутник и посмотреть, какой же формы планета. В настоящее время он набрал около 4,8 тысячи долларов из требуемых 1 млн. Ранее певец указывал, что на воплощение проекта в жизнь ему требуется 200 тысяч долларов.

При этом состояние 28-летнего исполнителя, по данным Celebrity net worth, оценивается в 8 млн долларов.

После того как о сборе средств сообщили СМИ, ряд астронавтов попытались отговорить рэпера от проверки шарообразности Земли.

Астронавт Терри Вертс написал в твиттере «Я могу сэкономить B.o.B. кучу денег — Земля круглая. Я летал вокруг нее».

Астронавт Скотт Келли предложил певцу передать собранные деньги на помощь пострадавшим от урагана «Мария» в Пуэрто-Рико.

Наконец, Базз Олдрин, вторым ступивший на лунную поверхность, провел рэперу мини-ликбез по астрономии.

«Я тоже [сэкономил бы рэперу кучу денег]. Это называется орбитой: изогнутый путь небесного объекта вокруг звезды, планеты или луны», — написал Олдрин в твиттере.

Однако рэпер не поверил людям, побывавшим в космосе. Он написал в твиттере, что «люди обычно отговаривают тебя от чего-то, когда у них есть что-то скрывать».

People usually discourage you from doing something when they have something to hide 😉