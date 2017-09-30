В правительстве решили обложить пошлинами интернет-покупки дороже 20 евро

Правительство России предлагает с 1 июля 2018 года облагать пошлиной интернет-покупки стоимостью 20 евро и выше. Такие данные указаны в пояснительной записке (.pdf) к проекту бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.

Сейчас россияне не платят пошлины при заказе товаров на сумму до 1 тысяче евро за один месяц.

В правительстве не конкретизируют, относится ли 20 евро к стоимости одной посылки или же всех посылок за месяц.

В прошлом году таможенники лоббировали ограничение в 22 евро за беспошлинный ввоз одной посылки.