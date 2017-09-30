Полиция закрыла более 1300 избирательных участков в Каталонии
Полицейские в Каталонии закрыли более 1300 избирательных участков, на которых 1 октября должен был пройти референдум о независимости региона, сообщает The Local.
Всего в Каталонии 2315 участков для голосования. Как отмечается, сторонники референдума, среди которых учителя, ученики и другие активисты, заняли 163 школы, где размещены участки для голосования, чтобы не дать их закрыть.
Ранее сегодня на одном из избирательных участков произошла стрельба, пострадали четыре человека.
Этот участок расположен в одной из школ города Манльеу. Мэр города назвал нападение «фашистской атакой».
Национальная ассамблея Каталонии, как сообщает ТАСС, надеется, что в референдуме примут участие более миллиона человек.
«Миллион человек стало бы огромным успехом, но мы работаем, чтобы преодолеть данную цифру», — отметил глава ассамблеи Жорди Санчес.
Правом голоса в Каталонии обладают 5,3 млн человек. Власти Испании пытаются сорвать голосование, которое считают незаконным.