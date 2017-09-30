В США задержали предполагаемого клоуна-убийцу из 1990 года

Полиция американского штата Вирджиния задержала 54-летнюю Шейлу Кин по подозрению в убийстве, совершенном в 1990 году. Об этом сообщает CNN.

По версии следователей, Шейла Кин переоделась в костюм клоуна, позвонила в дверь жительницы Флориды Марлин Уоррен. В руках она держала связку воздушных шаров. Когда дверь открыли, она отдала шары Уоррен и выстрелила ей в лицо.

Спустя 12 лет, в 2002 году, Кин вышла замуж за вдовца Уоррен.

Подозреваемую задержали, когда она ехала в машине вместе с супругом.

О том, что подозреваемая покупала костюм клоуна перед убийством, было известно еще в 1990 году, однако тогда других доказательств ее причастности к преступлению не было.

В 2017 была проведена экспертиза ДНК.