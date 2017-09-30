СК арестовал коллектора за угрозы убить внучку должницы

В Ульяновске был задержан 31-летний коллектор Рустам Мавлютов, которого подозревают в том, что он разослал одной из должниц фотографию ее внучки с похоронным венком. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Ранее Пятый канал сообщил, что жительница Петербурга взяла 15 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций города. Так как вовремя долг она не вернула, ей начислили пени еще на 40 тысяч.

«Эту мразь неоднократно предупреждали о последствиях, но она предпочла зажать чужую копейку взамен жизни ребенка!!!», — писали ей коллекторы.

Как сообщает СК, действия коллекторов «носили исключительно циничный и издевательский характер, они угрожали убийством не только потерпевшим, но и их малолетним детям, применением насилия, уничтожали и повреждали имущество, распространяли сведения, позорящие потерпевших и их близких».

Речь идет о микрофинансовой организации ООО МФО «Бутик финансовых отношений». Оператор ее контакт-центра Мавлютов был этапирован в Санкт-Петербург, и 30 сентября суд принял решение о его аресте.