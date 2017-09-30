Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО на два месяца

Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу бывшего главу администрации города Сергея Давыдова, сообщает 74.ru.

Как уточняет Znak.com, суд арестовал бывшего чиновника на два месяца.

Давыдов обвиняется по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Бывшего сити-менеджера задержали накануне в рамках расследования уголовного дела о хищении денег Челябинских коммунальных тепловых сетей в 2012-2015 годах.

В доме Давыдова и офисе его страховой компании «Дельта» прошли обыски.

Сам он просил не заключать его под стражу.

«О проведении проверки мне было известно заранее. Если бы я считал себя виновным, то мог бы скрыться, такая возможность была. Я на прошлой неделе вернулся из отпуска из-за границы. Сам заинтересован в проведении проверки и установлении истины», — цитирует его 74.ru.

Давыдов был главой администрации Челябинска в 2010-2014 годах. В 1997-2003 годах он занимал пост прокурора города.