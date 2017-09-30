Минфин спрогнозировал курс доллара до 2035 года

В проекте долгосрочного бюджетного прогноза, который Минфин внес в Госдуму вместе с проектом бюджета, спрогнозированы основные параметры экономики до 2035 года.

Как пишет РБК, согласно прогнозу ведомства, в 2017-2020 годах номинальный курс доллара в среднем составит 64,8 рубля, в следующие пять лет— 71,5 рубля, в 2026-2030 годах — 77,1 рубля, в 2031-2035 годах — 82,5 рубля.

В министерстве подчеркивают, что в отличие от номинального реальный эффективный курс рубля будет «относительно стабильным», стоимость доллара вырастет за счет «инфляционного дифференциала» — разницы в темпах роста цен в России и США.

В базовом сценарии Минфин ожидает, что в 2021-2035 годах ВВП России будет расти на 2,3-2,4% ежегодно, в основном, за счет внутреннего спроса.