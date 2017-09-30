Правительство подготовит закон о финансовой устойчивости авиакомпаний

Правительство планирует за октябрь подготовить законопроект, где будут прописаны новые требования к финансовой устойчивости авиакомпаний. Принять закон предполагается до конца года, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

«Сейчас готовится законопроект. Я думаю, что в октябре его сможем написать. Попытаемся до конца года принять», — сообщил он.

Вице-премьер добавил, что в документе может быть прописано создание фонда страхования рисков авиапассажиров.

Ранее на этой неделе глава Росавиации Александр Нерадько заявил депутатам Госдумы, что если отчислять хотя бы по 10 рублей с каждого авиабилета, можно будет создат страховой фонд для пассажиров в 1 млрд рублей на случай, если какая-то авиакомпания прекратит свою работу.

Также Дворкович сообщил, что на помощь «Вим-Авиа» государственный «Аэрофлот» может направить максимум 1,8 млрд рублей.

«Надеюсь, что меньше понадобится», — отметил чиновник.

Ранее правительство выделило Росавиации 98 млн рублей на возобновление полетов «Вим-Авиа» для доставки домой пассажиров.

Авиакомпания прекратила чартерные полеты 25 сентября.