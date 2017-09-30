Правозащитники сообщили о задержании 50 геев в Азербайджане

За последнюю неделю в Баку были задержаны более 50 геев и трансгендеров, рассказали The New York Times юристы и правозащитники.

Правительство Азербайджана заявило изданию, что рейды по задержанию представителей ЛГБТ-сообщества были связаны с «многочисленными жалобами местных жителей», которые заявляли, что геи и трансгендеры занимаются проституцией в центре азербайджанской столицы.

Однако юристы заявили газете, что большинство задержанных не занимались проституцией, а обвинения использовались в качестве предлога для их преследования. По словам адвоката Самеда Рахимли, защищающего интересы задержанных, рейды полиции нацелены на геев в целом, а не на проституток.

По его словам, задержанным побрили головы, некоторых били электрошокерами.

Пресс-секретарь МВД республики Эхсан Захидов заявил, что у 16 задержанных врачи обнаружили сифилис и СПИД.

«Люди, инфицированные СПИДом и другими заболеваниями, передающимися половым путем, представляют угрозу для жизни и здоровья молодых людей, которые вступают в контакт с ними», — отметил он.