Источник в Кремле рассказал о дальнейших планах по отставкам губернаторов

Волна отставок губернаторов завершится к 10 октября, всего сменятся 8-11 глав регионов, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Владимира Путина.

По его словам, планируется, в частности, уволить главу Омской области Виктора Назарова «для повышения управляемости в регионе».

«Количество отставок целиком зависит от решения президента» — добавил собеседник агентства.

Ранее на этой неделе в отставку ушли губернаторы Самарской области Николай Меркушкин, Нижегородской области Валерий Шанцев, Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и Красноярского края Виктор Толоконский.

Заявление об уходе также написал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Также источник в Кремле рассказал о критериях принятия решений о смене губернаторов.

«Это четыре базовых критерия: состояние социальной сферы и социального самочувствия жителей региона; состояние и динамика развития финансово-экономической сферы; электоральные показатели — рейтинг губернатора; отсутствие межэлитных конфликтов», — заявил собеседник агентства.

По его словам, эти критерии были разработаны в администрации еще в начале года, «и главы регионов об этом прекрасно знали».