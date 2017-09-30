В Раменском районе мужчина задушил дочь и покончил с собой из-за долгов

В поселке Ильинское Раменского района Подмосковья был обнаружен труп 36-летнего мужчины и его 13-летней дочери, сообщает областное управление Следственного комитета.

Тела нашли в квартире, где жили погибшие.

«По версии следствия, вечером 29 сентября 2017 года мужчина вначале совершил убийство своей дочери, после чего совершил суицид», — говорится в сообщении.

Как сообщает Life.ru, полицейские обнаружили на месте происшествия множество долговых расписок.

Мать погибшей во время ее убийства находилась в командировке.

Расследуется дело по статье «Убийство малолетнего».