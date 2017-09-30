Российские тяжелоатлеты на год отстранены от участия в международных турнирах

Сборная России по тяжелой атлетике отстранена на год от турниров под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об этом сообщается на сайте IWF.

Такое решение принял исполком IWF, на год приостановив членство в организации Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины.

Речь идет о странах, в которых три и более спортсменов были уличены в нарушении антидопинговых правил во время перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

Все эти сборные пропустят чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет в США с 28 ноября по 5 декабря.

Как отмечает ТАСС, после решения о хранении допинг-проб в течение десяти лет, а не восьми как раньше, МОК решил перепроверить пробы спортсменов, начиная с 2008 года. В результате олимпийских наград лишились, в частности, россияне Хаджимурат Аккаев, Дмитрий Лапиков, Надежда Евстюхина и Марина Шаинова.

Из-за проблем с допингом сборная России по тяжелой атлетике не участвовала в Играх 2016 года.