Лидеру «Христианского государства» предъявлено обвинение

Полицейские предъявили официальное обвинение по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» «лидеру одной из общественных организаций», сообщает пресс-служба МВД.

Судя по всему, речь идет о лидере организации «Христианское государство — Святая Русь» Александре Калинине, который был задержан из-за угроз поджога кинотеатров, которые покажут фильм «Матильда» о Николае II.

В МВД сообщают, что дело было возбуждено «по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети».

От показа из-за угроз отказалась одна из самых крупных в стране сетей кинотеатров.

Также задержаны соратники Калинина — их подозревают в поджоге машин в Москве и студии режиссера «Матильды» Алексея Учителя.