В Москве и Свердловской области произошли нападения на прохожих с ножом

На северо-востоке Москвы неизвестный напал на прохожих с ножом, ранив двоих человек. Инцидент произошел еще 28 сентября около 22:00, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

«Около дома №7 на проезде Якушкина неизвестный предметом, похожим на нож, нанес удары неработающему мужчине 1988 года рождения, и мужчине 1991 года рождения», — заявили там.

Пострадавшие госпитализированы. Нападавший разыскивается.

Расследуется дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным источника 360tv.ru, на пострадавших напал человек азиатской внешности. Они заявили, что были «практически не знакомы» с преступником.

В этот же день или раньше в селе Шамары Свердловской области вооруженный ножом мужчина напал на пятерых прохожих. Четверо их них погибли, пятый был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили Ura.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Там заявили, что подозреваемый по фамилии Наймушин был задержан в состоянии алкогольного опьянения.

«Увидев инспектора ГИБДД, он извлек из рукава нож и, пояснив, что ему нечего терять, начал приближаться к полицейскому. Не остановил нападавшего и произведенный капитаном полиции предупредительный выстрел в воздух. Задержать мужчину удалось, только ранив его из табельного пистолета в ногу, госпитализация ему не потребовалась. Сейчас он содержится под стражей и спрашивает у сыщиков, почему они его не застрелили сразу», — сказали в пресс-службе.

19 августа в Сургуте религиозный фанатик устроил резню, ранив восьмерых человек. Несмотря на то, что запрещенная в России ИГ опубликовала присягу террориста, официально власти отрицали теракт.