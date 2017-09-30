Кудрин рассказал об имиджевых рисках для России от новых санкций США

Новые санкции, которые США вводят против России, Ирана и Северной Кореи, несут для россиян имиджевые риски, считает глава Центра стратегических инициатив, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, неприятно стоять рядом с Северной Кореей и Ираном в этом списке. Это создает новые имиджевые риски для России», — заявил Кудрин.

Он добавил, что по открытости для остального мира «Россию сложно сравнивать с этими странами».

Ранее сегодня Минфин США сообщил, что новые санкции против российских компаний начнут действовать с 28 ноября.

Курировать исполнение санкций будет глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон.