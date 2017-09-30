30 сентября 2017, 16:32
Кудрин рассказал об имиджевых рисках для России от новых санкций США
Новые санкции, которые США вводят против России, Ирана и Северной Кореи, несут для россиян имиджевые риски, считает глава Центра стратегических инициатив, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Его слова приводит ТАСС.
«Конечно, неприятно стоять рядом с Северной Кореей и Ираном в этом списке. Это создает новые имиджевые риски для России», — заявил Кудрин.
Он добавил, что по открытости для остального мира «Россию сложно сравнивать с этими странами».
Ранее сегодня Минфин США сообщил, что новые санкции против российских компаний начнут действовать с 28 ноября.
Курировать исполнение санкций будет глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон.
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