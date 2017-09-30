Умер сооснователь КВН Андрей Меньшиков

Один из основателей КВН, писатель Андрей Меньшиков скончался в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на родственников Меньшикова.

Писателю было 72 года. Он умер после болезни.

Как отмечает ТАСС, Меньшиков также работал над созданием передач «Спокойной ночи, малыши!» и «Будильник».

С 1970-х он работал в Молодежной редакции Центрального телевидения, в 1986 году возродил передачу КВН.

В 1991 году он создал студию «Рост» и передачи «Там-там новости» и «Праздник каждый день».