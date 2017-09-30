Турецкая военная полиция начала разворачиваться в Сирии

Представители турецкой военной полиции начали разворачивать свои силы в сирийской провинции Идлиб, входящей в одну из утвержденных зон деэскалации. Сил российской военной полиции там еще нет, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Сирия, Россия, Турция и Иран определили четыре зоны деэскалации на сирийской территории. В этих зонах должны прекращаться боевые действия.

Эти зоны охватывают территории к северу от города Хомс; в районе Восточной Гуты (пригород Дамаска); на юго-западе Сирии у границы с Иорданией; а также в Идлибе, Латакии, Алеппо и Хаме.

Контролировать прекращение огня должны по договоренности силы Ирана, России и Турции.