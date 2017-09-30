Генштаб Украины обвинил Минобороны РФ в переброске войск в Белоруссию под предлогом учений

По мнению украинских военных, после проведения учений «Запад-2017» на белорусской территории остались военнослужащие Минобороны России. Об этом заявил Reuters начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

«У нас была информация, что там вывели только несколько подразделений из задекларированных 12,5 тысячи человек, которые там должны были быть, и из которых 3 тысячи русских», — сказал представитель военного ведомства.

По словам Муженко, российские военные самолеты покинули Белоруссию, чтобы показать, что войска уходят.

«Они поднялись с аэродромов (в Белоруссии) и перелетели на аэродромы в РФ. Но мы понимаем, что 300-400 километров для авиации — это то расстояние, которое можно преодолеть за очень короткий срок», — заявил глава Генштаба.

В Минобороны России опровергли заявление Муженко.

«Что же касается подразделений российских войск, принимавших участие в совместном стратегическом учении "Запад-2017", все они вернулись в пункты постоянной дислокации», — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков (цитата ТАСС).