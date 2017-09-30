Звезда фильма «Такси» попал в базу данных «Миротворца»

Актер Сами Насери, известный по роли таксиста в серии фильмов «Такси», попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом говорится с сообщении ресурса в Facebook.

Накануне актер прилетел в Крым для участия в Форуме мира.

На выезде из аэропорта, как сообщает РИА Новости, водители такси приветствовали актера гудками клаксонов.

Вместе с актером из Москвы прилетел французский певец Мурад Бурави. Он тоже попал в базу данных «Миротворца».

Этот украинский ресурс известен публикацией личных данных российских военных и отслеживанием того, кто из известных людей посещает Крым.

В дальнейшем украинские власти запрещают им въезд в страну.