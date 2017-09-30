30 сентября 2017, 16:07
Звезда фильма «Такси» попал в базу данных «Миротворца»
Актер Сами Насери, известный по роли таксиста в серии фильмов «Такси», попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом говорится с сообщении ресурса в Facebook.
Накануне актер прилетел в Крым для участия в Форуме мира.
На выезде из аэропорта, как сообщает РИА Новости, водители такси приветствовали актера гудками клаксонов.
Вместе с актером из Москвы прилетел французский певец Мурад Бурави. Он тоже попал в базу данных «Миротворца».
Этот украинский ресурс известен публикацией личных данных российских военных и отслеживанием того, кто из известных людей посещает Крым.
В дальнейшем украинские власти запрещают им въезд в страну.
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