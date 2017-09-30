Источники подтвердили скорую отставку главы Омской области

Источник, близкий к руководству Омской области, подтвердил РБК досрочную отставку руководителя региона.

Ранее сегодня собеседник РИА Новости в Кремле сообщил, что череда отставок завершится 10 октября, в нее попадут 8-11 глав регионов. Среди тех, кого точно планируется уволить, источник в администрации назвал губернатора Омской области Виктора Назарова.

По словам собеседника агентства, «в Омской области требуются изменения для повышения управляемости в регионе».

«Виктор Иванович всё», — подтвердил источник РБК.