30 сентября 2017, 13:24
Источники подтвердили скорую отставку главы Омской области
Источник, близкий к руководству Омской области, подтвердил РБК досрочную отставку руководителя региона.
Ранее сегодня собеседник РИА Новости в Кремле сообщил, что череда отставок завершится 10 октября, в нее попадут 8-11 глав регионов. Среди тех, кого точно планируется уволить, источник в администрации назвал губернатора Омской области Виктора Назарова.
По словам собеседника агентства, «в Омской области требуются изменения для повышения управляемости в регионе».
«Виктор Иванович всё», — подтвердил источник РБК.
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