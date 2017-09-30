НБА пообещала наказывать баскетболистов за отказ стоять во время гимна США

Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки направила памятку всем 30 клубам, входящим в лигу, в которой заявила о необходимости игрокам вставать во время исполнения гимна США, сообщает Associated Press.

В памятке заместитель комиссионера НБА Марк Татум сообщает, что лига будет наказывать баскетболистов, которые не встанут при исполнении гимна.

В НБА подчеркивают, что это правило закреплено документально.

Ранее ряд игроков Национальной футбольной лиги (американский футбол) начали вставить на одно колено во время исполнения гимна, протестуя против «полицейского произвола» по отношению к чернокожим.

Когда президент США Дональд Трамп призвал болельщиков бойкотировать матчи футболистов, число протестующих увеличилось.