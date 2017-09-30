Перед выступлением Саакашвили в Одессе подрались его сторонники и противники

В Одессе произошла потасовка между сторонниками и противниками политика Михаила Саакашвили, сообщает «Думская».

По данным издания, драку со сторонниками Саакашвили устроили активисты «Автомайдана», которые приехали на своем агитационном автомобиле, из колонок которого громко играла музыка.

Сам Саакашвили, как сообщает «Интерфакс», пообщался с жителями Одессы около

За это время он извинился за то, что не смог провести реформы в Одессе, объяснив э минут.

Он сообщил, что реформы в Одесской области, которую он до недавнего времени возглавлял, не получилось провести из-за препятствий, создаваемых из Киева.

Также политик призвал собравшихся присоединиться к его акции в Киеве 17 октября, чтобы потребовать отставки президента Украины Петра Порошенко.