Минобороны сообщило о ликвидации в Сирии 2350 боевиков

С 19 по 29 сентября российские военные самолеты уничтожили в Сирии более 2350 боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

При этом свыше 400 убитых, по данным генерала, были экстремистами из России и стран СНГ.

По словам Конашенкова, в настоящее время сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России «завершается операция по окружению и уничтожению вторгшейся с территории Ирака крупной группировки (более 1,5 тысяч) боевиков ИГИЛ [организация запрещена в РФ] на востоке провинции Дейр-эз-Зор».

Сегодня исполнилось ровно два года, как Россия официально начала военную кампанию в Сирии. Как отмечает агентство, за это время правительственными войсками при поддержке РФ было освобождено более 85% территории страны.