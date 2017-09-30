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30 сентября 2017, 14:15
некролог театр

Умерла старейшая актриса «Табакерки»

Наталия Журавлева
Наталия Журавлева
фото: kino-teatr.ru

В Москве скончалась Наталия Журавлева — старейшая актриса Театра под руководством Олега Табакова. Об этом «Интерфаксу» и РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.

Журавлева — заслуженная артистка России. Ей было 79 лет.

«Российский театр понес невосполнимую утрату: не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной, яркой актрисы. Театр Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими Наталии Дмитриевны», — сказали в пресс-службе.

Наталия Журавлева родилась 21 декабря 1937 года, училась в Школе-студии МХАТ, играла в Театре имени Ленинского комсомола. В 1991 году начала преподавать сценическую речь в Школе-студии МХАТ.

С 1995 года играла в «Табакерке».

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