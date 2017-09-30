WADA перестанет следить за употреблением алкоголя в спорте

С 2018 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) перестанет следить за употреблением алкоголя спортсменами. Это следует из обновленного списка запрещенных в спорте препаратов на 2018 год. Список опубликован на сайте WADA.

Сейчас алкоголь запрещен для использования во время соревнований по автоспорту, аэронавтике, водно-моторному спорту и стрельбе из лука.

Теперь следить за употреблением алкоголя спортсменами будут спортивные федерации.