СМИ сообщили о нападении на пограничников в Курской области

В районе поселка Теткино Курской области совершено нападение на пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в региональных экстренных службах.

По словам собеседника агентства, в результате нападения один из пограничников погиб.

Кроме того, ТАСС уточняет со ссылкой на один из анонимных телеграм-каналов, что пограничники проверяли сарай в рамках операции «Нелегал» и обнаружили там группу вооруженных людей. Злоумышленники открыли стрельбу, один из пограничников погиб Ответным огнем преступники были ликвидированы.

В ФСБ от официальных комментариев отказались.