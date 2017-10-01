В России смягчен запрет на выезд должников за границу

В России 1 октября вступила в силу законодательная норма об увеличении суммы задолженности, при наличии которой должник вправе выехать за пределы страны, сообщает РБК.

В соответствии с поправками в федеральный закон «Об исполнительном производстве» минимальная сумма долга, при котором человек не сможет выехать из России, увеличена с 10 до 30 тысяч рублей.

Ослабление нормы не касается неплательщиков алиментов и лиц, не возместивших ущерб здоровью и имуществу, ущерба от смерти кормильца или моральный вред – должникам из этих категорий приставы по-прежнему могут запретить выезд за границу при наличии долга в 10 тысяч рублей.

Если гражданин с задолженностью от 30 тысяч рублей просрочил выполнение требований суда более чем на два месяца, порог запрета на выезд за границу для него вновь опускается до 10 тысяч рублей.