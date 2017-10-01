01 октября 2017, 14:25
«Барселона» попросила отменить матч Примеры из-за референдума
Руководство футбольного клуба «Барселона» обратилось в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой перенести матч седьмого тура чемпионата Испании, сообщает Marca.
По информации издания, просьба продиктована тем, что матч запланирован на день референдума в Каталонии о независимости автономного сообщества от Испании. Матч должен начаться в 16:15 мск.
Ранее СМИ сообщили, что референдум в Каталонии может привести к исключению «Барселоны» из Примеры, однако в этом случае ФИФА может наказать испанских футбольных чиновников, отстранив национальную сборную Испании от международных соревнований под эгидой ФИФА.
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