«Барселона» попросила отменить матч Примеры из-за референдума

Руководство футбольного клуба «Барселона» обратилось в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой перенести матч седьмого тура чемпионата Испании, сообщает Marca.

По информации издания, просьба продиктована тем, что матч запланирован на день референдума в Каталонии о независимости автономного сообщества от Испании. Матч должен начаться в 16:15 мск.

Ранее СМИ сообщили, что референдум в Каталонии может привести к исключению «Барселоны» из Примеры, однако в этом случае ФИФА может наказать испанских футбольных чиновников, отстранив национальную сборную Испании от международных соревнований под эгидой ФИФА.