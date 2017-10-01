«Барселона» не пустила зрителей на матч из-за ситуации в Каталонии

Футбольный клуб «Барселона» принял решение провести матч седьмого тура чемпионата Испании против ФК «Лас-Пальмас» без зрителей, сообщает Marca.

Напомним, референдум о независимости Каталонии проходит 1 октября. Конституционный суд Испании объявил его незаконным, власти страны конфисковали около 9 млн бюллетеней, а полиция заблокировала ряд избирательных участков и принимает меры к разгону очередей, выстроившихся для голосования, – в том числе с применением резиновых пуль и слезоточивого газа. По последним данным властей Каталонии, пострадали 337 человек.

Руководство «Барселоны» обратилось в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой перенести матч, назначенный на 1 октября, однако получило отказ. В связи с этим было принято решение провести матч без зрителей.

Между тем, в «Лас-Пальмасе» выступили за единство страны. В знак этого команда подготовила к игре специальный комплект футбольной формы – с изображением флага Испании.