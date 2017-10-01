В Белоруссии ужесточили контроль над иностранцами

В Белоруссии вступила в силу законодательная норма, ужесточающая контроль государственных властей над представителями иностранных государств, сообщает РБК.

С 1 октября белорусские гостиницы, курорты и арендодатели обязаны сообщать в Министерство внутренних дел о проживающих у них иностранных гражданах или лиц без гражданства в течение трех часов после заселения указанных лиц.

Данная норма содержится в поправках в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

Напомним, в начале года президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел безвизовый режим с 80 странами мирами. Вслед за этим Россия ввела в областях, граничащих с Белоруссией, режим пограничной зоны.