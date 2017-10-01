СМИ назвали кандидатов в губернаторы Омской области

Губернатором Омской области может стать руководитель «Оборонпрома» Сергей Сокол, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники.

Ранее ряд СМИ сообщил, что глава Омской области Виктор Назаров напишет заявление об отставке по собственному желанию. Омского губернатора называли первым, кто сложит полномочия в осеннюю серию отставок глав государств, однако до сих пор этого не произошло.

Тем не менее, слухи о грядущей отставке Назарова подтвердили «Газете.ру» три источника, близкие к Кремлю, и один источник в регионе. Последний также заявил, что место Назарова могут занять депутат Госдумы Владимир Гутенев или министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Между тем, в аппарате омского губернатора называют слухами сообщения о его грядущей отставке.