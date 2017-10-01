В Крыму анонсировали визит украинской делегации

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что в съезде украинского народа в Крыму примет участие делегация Украины, сообщает РИА Новости.

Мурадов рассказал: «На круглый стол приглашены представители из целого ряда государств, в том числе из Украины и Донецкой и Луганской народных республик. Конечно же, будут представители украинской общины России, которая весьма у нас уважаема, сильна и активно участвует во всех сферах жизни Российской Федерации».

Вице-премьер Крыма также подчеркнул: «Мы будем делать все, чтобы не ставить их в ситуацию риска политического и физического, потому что люди в Киеве сидят мстительные. Уже тысячи людей за решеткой находятся, поэтому, конечно, мы будем их оберегать, но тем не менее они с нами, они будут участвовать».

По мнению Мурадова, съезд и участие в нем украинской делегации покажет, что «не киевская националистическая власть представляет украинский народ». Вице-премьер Крыма отметил: «Есть другая Украина, другие украинцы, которые свой цивилизационный выбор много веков назад сделали».