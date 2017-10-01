Российский полковник умер от полученных в Сирии ранений

В Москве скончался полковник, командир 61-й бригады морской пехоты Северного флота Валерий Федянин, сообщило агентство «Северпост» со ссылкой на публикацию его сослуживцев в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно сообщению, Федянин принимал участие в операции российской армии в Сирии, где был ранен. Военного доставили в столичный госпиталь Бурденко, однако спасти его не удалось.

Близкий к штабу Северного флота источник подтвердил радиостанции «Говорит Москва»: «Да, действительно, это произошло».

Официальное подтверждение от Министерства обороны РФ не поступало.