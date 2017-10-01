В гостинице «Москва» в центре столицы вспыхнул пожар

В гостинице «Москва» на Охотном ряду произошел пожар, сообщает «Интерфакс».

В здании на восьмом этаже загорелась кровля. Из-за пожара эвакуированы около 500 человек.

Источник ТАСС в экстренных службах столицы уточнил: «Поступила заявка о возгорании в гостинице «Москва» по адресу: Охотный ряд, дом 2. С кровли 6-этажной части здания идет слабый черный дым».

Для проезда пожарной техники частично перекрыта улица Охотный ряд.