СМИ допустили пропуск Испанией ЧМ-2018 из-за референдума в Каталонии

Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Испании от участия в турнирах под эгидой организации, сообщает Marca.

По информации издания, футбольный клуб «Барселона» может быть исключен из чемпионата Испании в связи с проведением в автономной провинции Каталония референдума о независимости, который официальный Мадрид расценивает как незаконное проявление сепаратизма. Поскольку «Барселона» представляет в Примере Каталонию, не исключено отстранение команды от участия в чемпионате Испании.

Однако ФИФА в подобном случае может обвинить Испанию в незаконном вмешательстве, что приведет к отстранению национальной сборной от участия в международных футбольных турнирах, указывают СМИ. При данном сценарии сборная Испании не сможет, в частности, участвовать в чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Напомним, референдум о независимости Каталонии проходит 1 октября. Конституционный суд Испании объявил его незаконным, власти страны конфисковали около 9 млн бюллетеней, а полиция заблокировала ряд избирательных участков и принимает меры к разгону очередей, выстроившихся для голосования.