Правительство Красноярского края отправили в отставку

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс прекратил полномочия краевого правительства. Указ опубликован на красноярском официальном портале правовой информации.

В документе в связи с отставкой губернатора региона Виктора Толоконского предписано «Досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края».

При этом региональное правительство продолжит работу, пока не будут назначены новые министры.

Напомним, 29 октября президент РФ Владимир Путин удовлетворил заявление Толоконского о сложении губернаторских полномочий по собственному желанию. Врио главы Красноярского края назначен председатель краевого парламента Александр Усс.