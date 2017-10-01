Замглавы Европарламента признала референдум в Каталонии легитимным

Заместитель главы Европарламента, депутат из Австрии Ульрике Луначек заявила, что считает референдум о независимости Каталонии легитимным, сообщает ТАСС.

Луначек отметила: «В принципе референдум является законным, но, как показал пример Шотландии, он должен проходить по согласованию с Мадридом».

При этом замглавы Европарламента призвала власти Испании «прекратить блокаду диалога» и осудила Мадрид за эскалацию напряженности в Каталонии: «Я осуждаю применение резиновых пуль и дубинок испанскими силовыми структурами».

По мнению Луначек, Еврокомиссия должна стать посредником между центральным правительством Испании и каталонским правительством: «Нельзя допустить, чтобы в XXI веке референдум о независимости перерос в состояние, близкое к гражданской войне».

Напомним, референдум о независимости Каталонии проходит 1 октября. Конституционный суд Испании объявил его незаконным, власти страны конфисковали около 9 млн бюллетеней, а полиция заблокировала ряд избирательных участков и принимает меры к разгону очередей, выстроившихся для голосования, – в том числе с применением резиновых пуль и слезоточивого газа.

Власти Каталонии сообщили о 38 пострадавших мирных жителях. Власти Испании, в свою очередь, заявили о девяти пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.