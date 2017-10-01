Андрею Малахову включили отопление после твита Собянину

Телеведущий Андрей Малахов через свой твиттер обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой «спасти» замерзающий без отопления дом.

Малахов написал: «Дорогой @MosSobyanin, Остоженка 1/9 замерзает! Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Спасите!».

Через три часа после этого Малахов опубликовал другой твит – с благодарностью и фотографией радиатора отопления.