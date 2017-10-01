01 октября 2017, 20:24
Андрею Малахову включили отопление после твита Собянину
Телеведущий Андрей Малахов через свой твиттер обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой «спасти» замерзающий без отопления дом.
Малахов написал: «Дорогой @MosSobyanin, Остоженка 1/9 замерзает! Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Спасите!».
Через три часа после этого Малахов опубликовал другой твит – с благодарностью и фотографией радиатора отопления.
Вы мой мэр, @MosSobyanin ! Все заработало! Тепло пошло! #телефонное право #москва pic.twitter.com/U24Rn9mHCo— Андрей Малахов (@a_malahov) 1 октября 2017 г.
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