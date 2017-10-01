МИД России предупредил о беспорядках на референдуме в Каталонии

Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России разместил в своем твиттере предупреждение о том, что на ряде участках для референдума о независимости Каталонии проходят беспорядки.

В сообщении говорится: «Испания — в Каталонии начался референдум о независимости. Испанские власти признают его незаконным. На некоторых участках есть беспорядки».

#Испания - в Каталонии начался референдум о независимости. Испанские власти признают его незаконным. На некоторых участках есть беспорядки pic.twitter.com/GqDlzj3RzY — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 1 октября 2017 г.

Напомним, референдум о независимости Каталонии проходит 1 октября. Конституционный суд Испании объявил его незаконным, власти страны конфисковали около 9 млн бюллетеней, а полиция заблокировала ряд избирательных участков и принимает меры к разгону очередей, выстроившихся для голосования.