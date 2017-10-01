Петербург признали лучшим туристическим городом Европы

Санкт-Петербург в третий раз стал лауреатом международной премии World Travel Awards, сообщает ТАСС.

Председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев сообщил, что в этом году основными конкурентами Петербурга были Рим и Вена, однако именно северная столица России признана лучшим городским туристическим направлением Европы.

Отметим, в 2016 году Санкт-Петербург выиграл номинацию WTA «Лидирующее культурно-туристическое направление мира».