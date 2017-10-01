Звезда американского футбола О. Джей Симпсон вышел на свободу по УДО, сообщает Reuters.

Симпсон был осужден за вооруженное ограбление и похищение людей: в сентябре 2007 года он вместе с друзьями ворвался к коллекционеру спортивных трофеев и отобрал принадлежащие ему кубки.

Суд приговорил Симпсона к 33 годам тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения в 2017 году.

Симпсона также обвиняли в убийстве собственной жены и ее любовника, однако в суде он был признан невиновным.