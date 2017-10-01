Собчак упрекнула Навального за действия «по-ленински»

Ксения Собчак в своем инстаграме раскритиковала главу Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального за его действия.

Собчак напомнила на акции, организованные Навальным в Оренбурге и Нижнем Новгороде, и отметила: «Ты выступаешь от имени всех несогласных, ты считаешь что любая конкуренция сейчас "размывает" единого кандидата(тебя) , фактически монополизируешь на себе эту тему, нападая в том числе и на меня, а в результате на твои акции приходят лишь сотни людей, хотя понятно, что тебе сильно мешают и это тоже надо учитывать. Но все равно, мы можем больше, если мы вместе!».

Собчак отмечает: «Зачем же нападать и по-Ленински "вначале размежеваться чтобы потом обьединиться", кидаться словами про "людоедские взгляды", если можно вместе выработать план действий? И вместе быть сильнее?».

Между тем, в Госдуму внесен законопроект, при принятии которого Роскомнадзор сможет без решения суда блокировать сайты с призывами к митингам, не одобренным властями. Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил, что это очередной «закон против Навального», который позволит заблокировать интернет-ресурсы оппозиционера.