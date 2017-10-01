Власти Испании насчитали девять пострадавших полицейских в Каталонии

Девять сотрудников национальной полиции Испании и двое служащих Гражданской гвардии получили легкие травмы в беспорядках, которые происходят в Каталонии, говорится в сообщении правительства Испании, которое приводит «Интерфакс».

Ранее власти Каталонии объявили, что в результате действий полицейских и гвардейцев, которые пытаются помешать жителям автономного сообщества проголосовать на референдуме о независимости, пострадали 38 человек.

В ответ на обвинения в неоправданном применении силы Гражданская гвардия опубликовала следующее сообщение: «Гражданская гвардия противостоит посягательствам и провокациям, пропорционально исполняя свои функции в защиту закона».

Напомним, референдум о независимости Каталонии проходит 1 октября. Конституционный суд Испании объявил его незаконным, власти страны конфисковали около 9 млн бюллетеней, а полиция заблокировала ряд избирательных участков и принимает меры к разгону очередей, выстроившихся для голосования, – в том числе с применением резиновых пуль и слезоточивого газа.