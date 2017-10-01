Трамп попросил госсекретаря не тратить время на «человека-ракету»

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что госсекретарю Рексу Тиллерсону не стоит тратить время на налаживание диалога с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которого американский лидер прозвал «человек-ракета».

Трамп написал: «Я говорил Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время на то, чтобы договориться с маленьким «человеком-ракетой».

Ранее Тиллерсон утверждал, что США пытались найти способы наладить диалог с КНДР, однако не удалось даже очертить круг тем, обсуждение которых могло бы сгладить конфликт.

При этом в КНДР назвали Трампа безумным американским стариком и пригрозили США ядерной катастрофой, пообещав утопить страну в море огня.