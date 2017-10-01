«Барселона» одержала символичную победу в Примере

Футбольный клуб «Барселона» одержал убедительную победу над «Лас-Пальмасом» в седьмом туре чемпионата Испании. Встреча между клубом столицы Каталонии, сегодня голосующей на референдуме о суверенитете, со сторонниками единой Испании завершилась со счетом 3:0.

Ранее руководство «Барселоны» обратилось в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой перенести матч, назначенный на 1 октября, однако получило отказ. В связи с этим было принято решение провести матч без зрителей. При этом в «Лас-Пальмасе» в знак поддержки единства Испании решили играть в специальном комплекте футбольной формы – с изображением флага государства.

Это не спасло гостей встречи от поражения. Дублем в составе «Барселоны» отметился Лионель Месси (70-я и 77-я минуты), еще один гол на счету Серхио Бускетса (49-я минута).

В общей турнирной таблице Примеры «Барселона» лидирует с 21 очком.