В США умер лауреат «нобелевки по математике» из России

В США скончался российский математик, профессор Института перспективных исследований в Принстоне Владимир Воеводский, сообщается на сайте института.

В сообщении отмечается: «Воеводский был по-настоящему выдающимся математиком и внес большой вклад в развитие этой науки».

В 2002 году за исследования в области алгебраической геометрии и алгебраической К-теории Воеводский получил медаль Филдса, которую считают аналогом Нобелевской премии для математиков.