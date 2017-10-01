В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали 38 человек

По меньшей мере 38 человек пострадали в ходе столкновений в Каталонии, где 1 октября проходит референдум по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, сообщает RT со ссылкой на каталонский департамент здравоохранения.

Отмечается, что 35 человек из них получили легкие ранения, еще трое — травмы средней тяжести.

Напомним, референдум о независимости Каталонии проходит 1 октября. Конституционный суд Испании объявил его незаконным, власти страны конфисковали около 9 млн бюллетеней, а полиция заблокировала ряд избирательных участков и принимает меры к разгону очередей, выстроившихся для голосования.

Как пишут испанские СМИ со ссылкой на МВД Испании, полиция закрыла большую часть из 2315 избирательных участков, в большинстве школ, где размещаются избирательные участки, отключен интернет. Сотрудники полиции проводят конфискации урн для голосования.