Число пострадавших в столкновениях в Каталонии достигло 337 человек

В ходе столкновений с сотрудниками правоохранительных органов во время проведения референдума о независимости Каталонии пострадали 337 мирных жителей автономного сообщества, сообщает RT со ссылкой на заявление правительства Каталонии.

Напомним, референдум о независимости Каталонии проходит 1 октября. Конституционный суд Испании объявил его незаконным, власти страны конфисковали около 9 млн бюллетеней, а полиция заблокировала ряд избирательных участков и принимает меры к разгону очередей, выстроившихся для голосования, – в том числе с применением резиновых пуль и слезоточивого газа.

Ранее власти Каталонии сообщили о 38 пострадавших мирных жителях. Власти Испании, в свою очередь, заявили о девяти пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.

Между тем, заместитель главы Европарламента, депутат из Австрии Ульрике Луначек заявила, что считает референдум о независимости Каталонии легитимным, призвала власти Испании «прекратить блокаду диалога» и осудила Мадрид за эскалацию напряженности в Каталонии.