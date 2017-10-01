01 октября 2017, 17:13
В Якутии введен режим ЧС
Глава МЧС России Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации на территории Якутии, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что из-за аварии на Якутской ГРЭС произошло отключение электроэнергии в регионе – люди остались не только без света, но и без воды и тепла, при этом температура воздуха составляет в Якутске ноль градусов по Цельсию.
Пучков отметил: «Я ввожу режим ЧС на территории Республики Саха (Якутия). Вызывайте всех руководителей — и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики». Глава МЧС потребовал: «Завтра все системы жизнеобеспечения должны работать стабильно».
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое