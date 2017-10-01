В Якутии введен режим ЧС

Глава МЧС России Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации на территории Якутии, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на Якутской ГРЭС произошло отключение электроэнергии в регионе – люди остались не только без света, но и без воды и тепла, при этом температура воздуха составляет в Якутске ноль градусов по Цельсию.

Пучков отметил: «Я ввожу режим ЧС на территории Республики Саха (Якутия). Вызывайте всех руководителей — и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики». Глава МЧС потребовал: «Завтра все системы жизнеобеспечения должны работать стабильно».